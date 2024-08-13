Под Сургутом в ДТП пострадал водитель и пассажир

Накануне, 11 августа, на 30 километре федеральной трассы «Подъезд к Сургуту» произошло ДТП с двумя пострадавшими. Водитель автомобиля «Toyota Camry» сбил дикое животное, сообщает пресс-служба КУ «Центроспас-Югория».

«Огнеборцы ПК Сингапай филиала КУ «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району выезжали на 30 километр федеральной автомобильной дороги «Подъезд к городу Сургут» 11 августа по сообщению о дорожно-транспортном происшествии: водитель автомобиля «Toyota Camry» допустил столкновение с диким животным», ‒ указали в сообщении.

В ДТП пострадали водитель и его 22-летний пассажир. Они были госпитализированы в медучреждение с травмами разной степени.