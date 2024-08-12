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Количество жалоб на водоснабжение в Сургуте увеличилось в четыре раза за три года

Число жалоб на водоснабжение в Сургуте возросло с 85 до 346 за три года

Количество жалоб на водоснабжение в Сургуте увеличилось в четыре раза за три года
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте за последние годы стремительно увеличилось число жалоб на качество водоснабжения. Если в 2021 году зарегистрировали 85 обращений, в 2022 — 60, то в 2023 количество жалоб возросло до 346, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО.

В ответ на массовые обращения горожан санврачи провели внеплановую проверку Сургутского «Горводоканала». Специалисты выявили отклонения в качестве воды в пробах из разводящей сети, что нарушает гигиенические нормы.

По результатам проверки «Горводоканал» оштрафовали на 20 тысяч рублей в соответствии со статьей 6.5 КоАП РФ. Попытка компании оспорить это решение в суде не увенчалась успехом: Сургутский городской суд и далее Ханты-Мансийский суд оставили штраф в силе.


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Сегодня в 15:49, просмотров: 103, комментариев: 0
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