Власти Сургута рассказали о результатах отбора проб и лабораторных исследований водоемов

В целях санитарно-гигиенического мониторинга водоемов территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе совместно с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» проведен отбор проб и лабораторное исследование воды в водоемах Сургута, по результатам которого установлено:

1. По паразитологическим показателям вода соответствует санитарным требованиям.

2. По микробиологическим показателям вода не соответствует санитарным требованиям по следующим показателям:

озеро Копань (район Заячьего острова на Югорском тракте) – энтерококки;

водоем в СОТ «Виктория» – энтерококки;

река Обь (ул. Речная) – энтерококки;

водоем между ул. Мелик-Карамова и Югорским трактом – энтерококки.

3. По санитарно-химическим показателям вода не соответствует санитарным требованиям по следующим показателям: