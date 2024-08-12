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В Сургуте капитально ремонтируют одну из старейших школ города

В Сургуте идет масштабный ремонт школы №8 имени Сибирцева

В Сургуте капитально ремонтируют одну из старейших школ города
Фото администрации Сургута

В самом разгаре находится капитальный ремонт одного из старейших учебных заведений города – школы №8 имени А.Н. Сибирцева. Ход работ оценил глава Сургута Максим Слепов. Ремонт в школе проводит подрядная организация ООО «ЮГРА РЕГИОН СЕРВИС». Специалисты выполняют значительный объем работ, включая ремонт фасада, обновление стен и потолков, а также замену напольного покрытия. Помимо этого, на объекте проложат новые инженерные системы, включая отопление, водоснабжение, канализацию и вентиляцию.

«Для ремонта школы используем федеральное финансирование, благодаря которому мы смогли позволить себе в этом году капитальный ремонт еще пяти образовательных учреждений и текущий ремонт в 18 школах. В данной школе необходимо полностью заменить инженерные системы, также придать классам современный вид, поэтому нам придется достаточно много поработать», – отметил Максим Слепов.

На данный момент в образовательном учреждении проходит демонтаж подвесных потолков и облицовки стен, расчистка от краски стен, дверных блоков и кирпичных перегородок. Также демонтирована отмостка и завезены материалы для ремонта кровли. Проводится демонтаж системы воздуховодов, вентиляционного оборудования и сантехнических приборов, раскладка трубопроводов временного водоснабжения объекта.

«Контракт с подрядчиком заключен 2 июля. Сейчас специалисты проводят демонтажные работы и начинают монтировать отмостку. Первоначальная задача подрядчика – это сделать инженерные сети и кровлю, чтобы в зимнее время уже переходить к внутренним работам», – поделился директор МКУ «ДЭАЗиИС» Дмитрий Юматов.

Помимо ремонта здания, в школе будет полностью обновлена материально-техническая база. Учебное оборудование и мебель будут заменены на современные, включая специализированные для кабинетов физики, химии и биологии. Школьное пространство будет модернизировано в соответствии с дизайн-проектом, согласованным с родителями и учащимися школы. Уже в следующем учебном году двери школы будут открыты для учеников. В этом году образовательный процесс для учащихся восьмой школы будет проходить в других учебных заведениях.

«Нашей главной целью было обеспечить детей местами в ближайших учебных заведениях. С 1 сентября учащиеся будут получать знания в двух корпусах Сургутского естественно-научного лицея и в гимназии №2. Перед началом летних каникул мы провели собрания, на которых ознакомили родителей с новым местом обучения детей. Кроме того, уже работают горячие линии для родителей. В случае возникновения вопросов они могут обратиться туда за разъяснениями», – объяснила директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

Всего в Сургуте в этом году капитальный ремонт проводится в 6 школах города: в №3, 8, 24, 31, 32 и начальной школе №30. Еще в 18 учебных заведениях проходит текущий ремонт, среди которых гимназия имени В.Ш. Салахова, СОШ №18, Сургутский естественно-научный лицей и СОШ №6.

«Родительское сообщество принимает активное участие в приемке учреждений и контроле за проведением работ, – подчеркнул глава Сургута. – Мы продолжим эту практику, потому что родители должны понимать, в каких условиях занимаются дети, насколько там безопасно, комфортно и современно. Будем прислушиваться к их замечаниям и мнению, стараясь привести образовательные организации в соответствии с запросами, которые формируются на сегодняшний день. На всех объектах, которые должны быть запущены к 1 сентября, мы проверим готовность. Надеюсь, срыва по срокам не будет, и дети вовремя сядут за парты».

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 15:18, просмотров: 121, комментариев: 0
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