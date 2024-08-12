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На выходных сургутяне бегали, играли на свежем воздухе и слушали Илью Авербуха

Сургутяне отметили День физкультурника

На выходных сургутяне бегали, играли на свежем воздухе и слушали Илью Авербуха
Фото администрации Сургута

В Сургуте с размахом отметили День физкультурника. Мероприятия проходили на стадионе «Спортивное Ядро» и в Ледовом дворце спорта, где жители города и гости могли принять участие в семейных эстафетах, посмотреть шествие спортсменов, поучаствовать в десятках активностей на открытом воздухе и посетить мастер-класс знаменитого фигуриста Ильи Авербуха.

Фестиваль, названный «ФИЗКУЛЬТ ФЕСТ», был организован администрацией Сургута совместно с партнерами в рамках Года семьи в России. Программа праздника началась на стадионе с соревнований по футболу и волейболу, а также с шествия сургутских спортсменов, их семей, представителей учреждений, организаций и спортивных федераций.

Глава Сургута Максим Слепов, открывая фестиваль, отметил достижения города в спортивной сфере: «Сургут – спортивный город. У нас более 230 спортивных школ, центров, организаций. Их руководители, тренеры мотивируют сургутян на достижение новых вершин. Об этом говорят цифры: в прошлом году сургутские спортсмены в составе сборных команд города, округа и страны завоевали более 9 тысяч медалей. С начала 2024 года – уже почти 6 тысяч. Физкультура и спорт не только формируют характер, закаляют здоровье и волю. Спорт учит работать в команде. Желаю каждому сургутянину найти для себя спорт по душе и достигать установленных планок».

Серебряный призер Олимпийских Игр 2002 года в Солт-Лейк Сити Илья Авербух провел мастер-класс для юных фигуристов Сургута в Ледовом дворце спорта. «Очень рад быть в Сургуте. Признателен за приглашение. Не первый раз в Сургуте. Сегодня день спорта, день тех, кто выбирает активный образ жизни. В ходе мастер-класса увидел много ярких фигуристок. Уровень подготовки ребят высокий. Видел много спортсменов в разных регионах. Могу с уверенностью сказать, что дети хорошо обучены. Здесь большая школа. Виден большой труд. Мастер-классы, в первую очередь, носят мотивационный характер. Это возможность пообщаться с детьми, тренерами, дать рекомендации. У меня 5 школ в регионах. В Сургуте хорошие условия. Думаю, что будем обсуждать дальнейшее сотрудничество с городом», – отметил Илья Авербух.

В рамках фестиваля для жителей и гостей города были организованы соревнования по игровым видам спорта, танцевальные состязания, фестиваль еды и живой музыки, работа детских площадок, легкоатлетический семейный забег, тренировки для детей и взрослых, турнир по шахматам и шашкам. Желающие могли выполнить нормы ГТО. На спортивном мероприятии также проводился сбор пожертвований для жителей Курской области, каждый мог внести свой вклад, перечислив средства по QR-коду.

Завершился фестиваль выступлением творческих коллективов города и огненным шоу. Основными партнерами фестиваля выступили Банк «Открытие» и ВТБ, Центр физического развития «Юниор спорт».

В Сургуте растет число жителей, занимающихся физической культурой и спортом – сегодня их более 174 тысяч человек. Город развивается и предлагает жителям заниматься 74 видами спорта. Среди них особенно популярны волейбол, плавание, футбол, баскетбол, хоккей и бильярд. Благодаря реконструкции ледовой арены в Сургут пришел большой хоккей, а в этом году заработал единственный в регионе крытый комплекс пляжных видов спорта. Всего в Сургуте насчитывается почти 1000 объектов спорта, и строительство новых продолжается. В настоящее время по концессии возводятся еще пять спортивных объектов.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 15:13, просмотров: 120, комментариев: 0
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