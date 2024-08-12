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​Сургутяне получат новое здание ж/д вокзала в 2026 году

Строительство нового ж/д вокзала затянулось из-за переработки проекта

​Сургутяне получат новое здание ж/д вокзала в 2026 году
Фото: siapress.ru

Новое здание ж/д вокзала в Сургуте построят не к 2025 году, а к 2026. Сроки перенесли из-за переработки проекта и получения разрешения на создание транспортно-пересадочного узла.

«Проект был полностью переработан, и наконец-то мы получили разрешение на строительство данного транспортного пересадочного узла. Здесь действительно будут предусмотрены транспортные узлы как со стороны северной, так и со стороны Крылова. Также на вокзале будет автовокзал, на первом этаже будут расположены кассы железнодорожного и автомобильного транспорта. Вокзал будет соответствовать всем современным требованиям для транспортно-пересадочных узлов: будут установлены эскалаторы, здание будет двухэтажным, на втором этаже разместятся кафе, комнаты для матери и ребенка, а также помещения для маломобильных граждан. В проекте уже предусмотрен второй этап − теплый переход на другую сторону железнодорожной магистрали», − рассказал заместитель начальника Свердловской железной дороги (по территориальному управлению) Евгений Шумов.

Сначала сургутяне и гости города получат само здание ж/д вокзала и чуть позже − теплый переход. В нем предусмотрели лифт и эскалатор для удобства граждан. Существующий переход будет функционировать до тех пор, пока не появится новый. Потом его демонтируют.

На настоящий момент на объекте создают «песчаную подушку». Выполнены работы по канализации, водоснабжению, тепловодоснабжению − вся инженерная инфраструктура подведена.

«Далее будет возводиться монолитный каркас: устанавливаются колонны, перекрытия. Затем мы будем переходить к созданию теплого контура здания. К следующему году мы уже получим некий «скелет» здания. Были сложности с получением Главгосэкспертизы, но сейчас все эти трудности преодолены», − добавил Евгений Шумов.

Более подробно о сносе железнодорожного вокзала Сургута читайте в нашей «горячей теме».


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Сегодня в 12:54, просмотров: 79, комментариев: 0
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