Владимир Фризен приступил к работе в администрации Сургута

Сегодня, 12 августа, на должность советника Главы Сургута Максима Слепова назначили Владимира Фризена. Он будет курировать вопросы социальной сферы, сообщает администрация города.

«Владимир Фризен 12 августа назначен на должность советника Главы города Сургута. Владимир Петрович в 2006 году окончил Карагандинский государственный университет по специальности «социальная педагогика», дважды прошел переподготовку в Тюменском государственном институте культуры. С 2006 года трудился в учреждениях культуры города. В 2017-м перешел с должности директора МБУК «Культурно-досуговый комплекс» на работу в Администрацию города Сургута, возглавив комитет культуры и туризма», ‒ указали в сообщении.

Напомним, что с 2020 по 2023 год Владимир Фризен был первым заместителем директора Департамента культуры ХМАО, а в 2024 году ‒ советником заместителя Губернатора Югры.