Главный врач Окружного кардиологического диспансера экстренно выехала в Сургут

Главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева отреагировала на ситуацию с массовым отравлением пациентов и экстренно выехала в Сургут. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«С большим беспокойством сообщаю вам о текущей ситуации в Окружном кардиодиспансере. Я прерываю свой отпуск и буду сегодня в Сургуте. Как только мне стало известно о групповой заболеваемости кишечной инфекцией, я сразу подключилась к решению проблемы. Здоровье пациентов − это наш главный приоритет, мы не можем оставаться в стороне. Я обещаю держать вас в курсе всех событий и решений. Мы сделаем все возможное, чтобы справиться с этой ситуацией и защитить здоровье каждого», − говорится в публикации.

Напоминаем, в Югре проводится проверка по факту пищевого отравления пациентов кардиоцентра. На данный момент зарегистрированы 94 случая заболевания.