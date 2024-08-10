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​В водоемах Сургута нашли энтерококк

В Сургуте выявили бактерии при исследовании водоемов

​В водоемах Сургута нашли энтерококк
Фото: siapress.ru

Центр гигиены и эпидемиологии Сургута провел очередное исследование городских водоемов и обнаружил в них бактерии энтерококка. Об этом сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС администрации города.

«По результатам установлено, что вода в озере Копань (район ТЦ «Купец» на Югорском тракте), водоемах СОТ «Виктория» и между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом, реках Обь (улица Речная), Сайма (парк «За Саймой») и Чёрная (улица Аэрофлотская), водохранилищах Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2 по паразитологическим показателям соответствует санитарным требованиям, по микробиологическим показателем (энтерококки) не соответствует санитарным требованиям, по санитарно-химическим показателям (общему железу, бихроматной окисляемости, биохимическому потреблению кислорода) не соответствует санитарным требованиям», – говорится в сообщении.

Администрация города напомнила, что за купание в запрещенных местах горожанам грозит штраф до 2 000 рублей.

На сегодняшний день в Сургуте есть три места отдыха у воды: река Сайма (парк «За Саймой»), река Чёрная (улица Аэрофлотская), центр отдыха «Эдем» (между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом).


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Сегодня в 16:42, просмотров: 46, комментариев: 0
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