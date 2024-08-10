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​В Сургутском районе в ДТП погиб водитель

На трассе «Сургут-Нижневартовск» столкнулись два автомобиля

​В Сургутском районе в ДТП погиб водитель
Фото: Полиция Югры / t.me

Сегодня, 10 августа, на 58 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» произошло ДТП с летальным исходом. По предварительным данным, 37-летний водитель «Пежо» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Kиа Рио», говорится в телеграм-канале «Полиция Югры».

«Сегодня около 04:40 на 58 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск», по предварительным данным, водитель автомобиля «Пежо» 1987 года рождения, следуя со стороны Сургута в сторону Нижневартовска, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Kиа Рио», – указали в сообщении.

В ДТП пострадали четыре человека: 55-летний водитель «Киа Рио», два его пассажира – 58-летняя женщина и 14-летний подросток, а также 34-летняя пассажирка «Пежо».

Водитель «Пежо» скончался в медицинском учреждении. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.


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Сегодня в 12:35, просмотров: 158, комментариев: 0
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