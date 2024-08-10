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​В Сургутском районе загорелась баня

Пожарные ликвидировали возгорание в селе Угут

​В Сургутском районе загорелась баня
Фото: пресс-служба КУ «Центроспас-Югория»

Огнеборцы пожарной части филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургутскому району ликвидировали возгорание в селе Угут. Из-за пожара была повреждена баня, пристройка и вагон-бытовка, сообщает пресс-служба компании.

«Огнеборцы дежурного караула пожарной части филиала КУ «Центроспас-Югория» по Сургутскому району выезжали на ликвидацию пожара в село Угут. В тушении пожара принимали участие две единицы основной техники и восемь человек личного состава. В результате возгорания повреждена баня, пристрой и вагон-бытовка на площади 39 кв.м. Спасено материальных ценностей на сумму 3 000 000 рублей», – говорится в сообщении.

Причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. При пожаре никто не пострадал.


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10 августа в 10:34, просмотров: 568, комментариев: 0
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