Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за мигранта, которые приставал к девочкам в Сургуте

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мигранта, который приставал к девочкам в Сургуте. Об этом сообщает телеграм-канал «Информационный центр СК России».

«В сети Интернет сообщается, что в городе Сургуте мигрант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приставал к двум несовершеннолетним девочкам. После замечаний прохожих мужчина скрылся с места происшествия», - сказано в сообщении.

В региональном главке СК начали процессуальную проверку. Бастрыкину предоставят доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.