В Сургуте за месяц выявили более тысячи случаев парковки на газонах

В Сургуте за месяц зафиксировали более тысячи случаев незаконной парковки автомобилей на газонах. Информацию о нарушениях передали в городскую административную комиссию для привлечения водителей к ответственности, сообщает телеграм-канал «Безопасный Сургут».

Для выявления нарушений используется мобильный программно-аппаратный комплекс «Дозор», который оборудован функцией фото- и видеофиксации. Патрульный автомобиль с комплексом «Дозор» курсирует по всему городу, распознавая номера припаркованных автомобилей и определяя их местоположение, даже в темное время суток.

За парковку на газоне нарушителям грозит штраф в размере от одной до трех тысяч рублей для граждан и от трех до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 25 тысяч рублей.