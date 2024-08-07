В Сургуте на мосту через Обь начались ремонтные работы

В Сургуте с 6 августа проводится ремонт моста имени Солохина В.Ф. Движение транспорта осуществляется без ограничений, сообщает телеграм-канал «Северавтодор».

«На автодорожном мосту имени Солохина В.Ф. через р. Обь в районе Сургута с 06.08.2024 г. начались работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части», - сказано в сообщении.

Водителей просят быть внимательными при движении по мосту и соблюдать скоростной режим. Это позволит избежать возможных инцидентов и обеспечить безопасность на дороге.