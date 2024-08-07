Глава Сургута Максим Слепов проверил ход ремонтных работ в школе №8

Глава Сургута Максим Слепов побывал в школе №8 имени А.Н. Сибирцева, чтобы оценить, как проходит масштабный капитальный ремонт. Образовательное учреждение требовало обновления целых 55 лет, рассказал мэр в своих соцсетях.

«Для ремонта этой школы используется федеральное финансирование национального проекта «Образование», благодаря чему мы смогли себе позволить в этом году капитальный ремонт еще в пяти образовательных учреждениях. И в 18 школах проводится текущий ремонт. До сентября проеду по объектам, посмотрю готовность. На этапе контроля прислушаемся к экспертному мнению родительского сообщества», − говорится в сообщении.

За год в школе №8 заменят инженерные сети, обновят кровлю, фасад и материально-техническое оснащение. На время ремонта дети будут учиться в Сургутском естественно-научном лицее и гимназии № 2.

Максим Слепов также поручил вокруг всех образовательных учреждений обеспечить 1,5-2 метра санитарной зоны, в том числе провести акарицидную обработку.