Оставлять электросамокаты в Сургуте можно будет на специальных парковках

На улицах Сургута появились стоянки для электросамокатов. Парковаться на них можно будет всем средствам индивидуально мобильности, в том числе электроскейтбордам, гироскутерам и другим персональным транспортным средствам, сообщает СургутИнформ-ТВ.

Такая идея парковки является актуальной и удобной, ведь в городе часто можно увидеть самокаты, брошенные где попало. Теперь такому виду транспорта отведено определенное место.

Ранее мы писали о том, что в ХМАО пострадали пять несовершеннолетних самокатчиков. У них зафиксированы такие травмы, как перелом ключицы, черепно-мозговая травма, ссадины, ушибы конечностей и открытый перелом голени.