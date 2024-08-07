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​Сургутян приглашают принять участие в экологической премии имени Г.Ф. Бухтина

Природнадзор Югры проводит конкурс в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить»

​Сургутян приглашают принять участие в экологической премии имени Г.Ф. Бухтина
Фото: ru.freepik.com

Конкурс на соискание Премии проводится Природнадзором Югры в рамках XXI Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Участниками могут стать инициаторы эколого-просветительских и природоохранных проектов, осуществляющие добровольческую и волонтерскую деятельность по направлениям:

  • формирование ответственного потребления и обращения с отходами;
  • формирование экологической культуры в обществе и воспитание бережного отношения к природе;
  • формирование ответственного отношения к животным в целях их защиты, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности при обращении с ними.

Работы конкурсантов, предварительно отобранные экспертным советом, будут оценивать югорчане онлайн-голосованием. Премия вручается в следующих категориях:

I — добровольцы и волонтеры;

II - добровольческие и волонтерские организации (движения, объединения);

III — предприятия или организации;

IV — исполнительные органы автономного округа.

Награждение победителей пройдет на итоговом заседании организационного комитета Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в ноябре. Проекты победителей разместят в банке лучших экологических практик округа на официальном сайте www.prirodnadzor.admhmao.ru

Конкурсные работы принимаются в Природнадзоре Югры с 1 августа по 30 сентября. За справками можно обратиться по телефону: 8 (3467) 388-790 (доб. 5612 или 5614).


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Сегодня в 13:24, просмотров: 81, комментариев: 0
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