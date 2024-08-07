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​В Сургуте закрыли пансионат ООО «Долголетие»

Приставы закрыли дом престарелых в Сургуте

​В Сургуте закрыли пансионат ООО «Долголетие»
Фото: ru.freepik.com

Судебные приставы Сургута приостановили деятельность пансионата для пожилых граждан ООО «Долголетие». Как оказалось, помещение не соответствовало требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщает пресс-служба УФССП России по ХМАО.

«Проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора показала, что помещение, в котором осуществляют деятельность по оказанию социальных услуг престарелым, больным и пожилым людям, не отвечает требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Учитывая тот факт, что дальнейшая эксплуатация помещения создает угрозу возникновения чрезвычайной ситуации и может повлечь за собой человеческие жертвы, судебные приставы незамедлительно исполнили решение суда», ‒ говорится в сообщении.

Сейчас работа пансионата полностью приостановлена, а входные двери опечатаны. 21 постоялец, который находился в помещении, размещен в социальных и медицинских учреждениях города.


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Сегодня в 11:59, просмотров: 71, комментариев: 0
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