Сургутнефтегаз и Газпром проведут внутрикорпоративные собрания на День нефтяника и газовика

В 2024 году ПАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Газпром трансгаз Сургут» снова не будут организовывать массовые гуляния в День работника нефтяной и газовой промышленности. Вместо этого было решено провести мероприятия внутри организаций, рассказали «Вестнику» представители пресс-служб компаний.

«Будут внутрикорпоративные торжественные собрания. Это не праздники, это просто собрания коллективов, награждения людей на сцене», − передали в Газпроме. Известно, что в честь праздника отличившихся сотрудников наградят в центре культуры и досуга «Камертон».

Сургутнефтегаз отказался от уличных мероприятий, однако в помещении также планируют устроить награждение работников и, возможно, будут выступать артисты.

Что для Сургута означает отмена гуляний на День нефтяной и газовой промышленности − ранее пытался объяснить журналист siapress.ru Дмитрий Щеглов.