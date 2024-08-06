В Сургуте специалисты теплосетей продолжают подготовку к зиме

В Сургуте продолжается тщательная и масштабная подготовка к отопительному сезону, который традиционно стартует в сентябре. Для этого специалисты теплосетей готовят всю свою инфраструктуру к напряженной работе в холода. Подготовительные мероприятия осуществляются согласно плану по ремонту тепловых источников и сетей.

В городе насчитывается 23 муниципальные котельные, одна из которых находится на консервации. На данный момент на 14 объектах уже завершены ремонт и наладка основного и вспомогательного оборудования, а на восьми объектах работы продолжаются. Одним из таких объектов является котельная №6, где проводится модернизация в связи с расширением комплекса очистных сооружений Сургута.

«В ходе ремонтных работ проводится замена поверхностей нагрева, жаровых и дымогарных труб. Ремонтная готовность составляет 60%. В ближайшее время приступим к замене сетевых подогревателей на современные с увеличенной поверхностью нагрева. После завершения всех работ предусмотрены гидравлические испытания котлов под высоким давлением и приемка в эксплуатацию. В целом ремонт котлов позволит повысить эффективность работы котельной, снизит эксплуатационные издержки и увеличит КПД», – отметил заместитель начальника района теплоснабжения №1 по ремонту СГМУП «Городские тепловые сети» Алексей Виноградов.

В Сургуте также проводится ремонт и наладка теплообменного и насосного оборудования на тепловых пунктах. На сетях тепловодоснабжения и водоотведения ведутся гидравлические испытания, текущий ремонт и промывка трубопроводов. Работы проводятся и на водозаборах, а также сетях газораспределения.

«В городе проводится реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения и водоотведения. На выполнение таких проектов заключены контракты с различными подрядными организациями. Работы на объектах стартовали в конце мая. В рамках текущей ремонтной кампании планируется замена 5,3 км тепловых сетей, 1,8 км водоснабжения и 0,366 км сетей водоотведения. Контроль за подготовкой к осенне-зимнему периоду осуществляется Администрацией города. На сегодняшний день все мероприятия выполняются в рамках запланированных сроков. Отклонений нет», – поделилась начальник отдела организации управления инженерной инфраструктурой департамента городского хозяйства Сургута Елена Петренко.

Особое внимание в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду уделено проверке объектов социальной сферы и жилых домов. Представители тепловой инспекции СГМУП «Городские тепловые сети» проверяют системы теплопотребления. На сегодняшний день к зиме готовы 98 из 152 социальных учреждений и 930 из 1328 многоквартирных домов.

По завершению всех работ будет проведена комиссионная проверка готовности города к предстоящему отопительному сезону специалистами Северо-Уральского управления «Ростехнадзор». Проверка пройдет с 30 сентября по 11 октября. По ее итогам муниципалитетом будет получен акт и паспорт готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов.

При поддержке Администрации Сургута