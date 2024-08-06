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​Девятилетняя сургутянка попала в больницу после употребления алкоголя

В Сургуте 9-летнюю девочку госпитализировали после употребления алкоголя

​Девятилетняя сургутянка попала в больницу после употребления алкоголя
Фото: pixabay

В Сургуте госпитализировали девятилетнюю девочку, которая украла и выпила алкоголь. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, ребенка нашли прохожие на улице 30 лет Победы и вызвали медиков, пишет «Вестник Сургутского района».

«Девочка 2014 года рождения находилась в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место работники скорой помощи доставили ее в больницу, затем в дежурную часть полиции поступило сообщение о происшествии», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что девочка состоит на учете полиции из-за совершения краж. Источник издания, знакомый с ситуацией, заявил, что школьница употребила алкоголь, который своровала в магазине.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 29, комментариев: 0
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