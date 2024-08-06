Максим Слепов поручил завершить ремонт дороги к СНТ Сургута

Глава Сургута Максим Слепов проверил состояние дороги к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1» и «Север-2». Объездная автодорога начала рушиться, из-за этого жители добираются на дачи технологическими проездами, сообщил мэр города в своих соцсетях.

«История вопроса давняя. По решению антитеррористической комиссии Уральского федерального округа нужно было построить дорогу. Застопорилось все на территории охранной зоны. Осталось около 200 метров», − написал Максим Слепов.

По словам градоначальника, работы проведут в два этапа. Сначала дорогу капитально отремонтируют, а после − завершат ее строительство. Однако, перед этим нужно получить разрешение антитеррористической комиссии УрФО.