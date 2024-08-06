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​Дорога домой: сургутянин угнал авто, чтобы не идти пешком

В Сургуте задержали угонщика микроавтобуса

​Дорога домой: сургутянин угнал авто, чтобы не идти пешком
Фото: Полиция Югры / t.me

Накануне у жителя поселка Солнечный Сургутского района угнали автомобиль Iveco Daily. Как оказалось, вечером возле дома мужчина оставил незапертый транспорт с ключами в замке зажигания, а ночью автомобилем воспользовался неизвестный, сообщает полиция Югры в своих соцсетях.

Полицейские изучили камеры видеонаблюдения и установили, что автомобиль уехал из поселка в сторону Сургута. Микроавтобус обнаружили на улице Университетская.

«Злоумышленник не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего скрылся с места ДТП. Оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его. 23-летний задержанный сознался в содеянном, пояснив, что совершил угон для того, чтобы доехать до дома. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (Угон)», − указали в сообщении.

На время следствия угонщик будет находиться под подпиской о невыезде. Ранее он был судим за кражи и грабежи, а сейчас стоит на учете в медучреждении, как алкоголик.


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Сегодня в 11:56, просмотров: 152, комментариев: 0
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