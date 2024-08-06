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​Неравнодушие на улице: прохожий спас пенсионера с инсультом в Сургуте

Молодой человек из Сургута вызвал скорую помощь пожилому мужчине с инсультом

​Неравнодушие на улице: прохожий спас пенсионера с инсультом в Сургуте
Фото: Сургутская скорая помощь

В минувшие выходные на станцию скорой медицинской помощи Сургута позвонил мужчина и сообщил, что необходима помощь пожилому человеку на улице. Оказалось, что 70-летний горожанин возвращался домой в жаркую погоду, однако у него закружилась голова. Пенсионер почувствовал резкую слабость в ногах, у него постепенно начала ухудшаться речь. Молодой человек, проходивший мимо, не оставил пожилого мужчину в таком состоянии — поддержал, помог добраться до подъезда, усадил и вызвал скорую.

«Вызывая скорую помощь, молодой человек подробно, с помощью наводящих вопросов диспетчера «103», расспросил пациента о жалобах, что позволило сразу заподозрить инсульт и немедленно направить к месту вызова бригаду скорой медицинской помощи, — рассказали в телеграм-канале «Сургутская скорая помощь». — Бригада скорой медицинской помощи в составе фельдшеров Пашаевой Реване Фуат кызы и Мухсиновой Лиана Альфритовна, водителя Шабанова Анатолия Анваровича прибыла на место вызова в максимально короткие сроки и оказала необходимую медицинскую помощь. Пациент на носилках транспортирован в стационар, где был немедленно госпитализирован с острым нарушением мозгового кровообращения».

Пожилого мужчину своевременно доставили в больницу благодаря неравнодушию прохожего.


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Сегодня в 10:29, просмотров: 153, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 11:20
Молодому человеку большое спасибо за неравнодушие. Неравнодушие этого молодого человека говорит о том, что молодежь наша правильная.
А фельдшерам и водителю скорой помощи низкий поклон и уважение.

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