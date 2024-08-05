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​В Сургуте электромобиль BMW загорелся на эвакуаторе

Электрокар BMW загорелся во время транспортировки на эвакуаторе в Сургуте

​В Сургуте электромобиль BMW загорелся на эвакуаторе
Фото: скрин видео / телеграм-канал mdps86

В Сургуте загорелся электромобиль BMW во время перевозки на эвакуаторе. Инцидент случился накануне, 4 августа, в районе кольцевой развязки ГРЭС. По словам очевидцев, водитель эвакуатора заметил, что автомобиль начал гореть, и принял решение сбросить его на проезжую часть. На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили огонь за три минуты.

Причины возгорания электрокара предстоит установить органам дознания. По предварительным данным МЧС, возгорание произошло из-за неисправности механизмов транспортного средства.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 109, комментариев: 0
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