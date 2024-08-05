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​В Сургуте 30% офисных сотрудников начинают рабочий день с кофе

Каждых девятый офисный сотрудник Сургута смотрит почту в начале рабочего дня

​В Сургуте 30% офисных сотрудников начинают рабочий день с кофе
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте у офисных работников самым распространенным ритуалом начала рабочего дня является чашечка кофе ‒ 30%. Чашка чая в приоритете у каждого одиннадцатого горожанина. Это следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Самым популярным ритуалом начала рабочего дня для жителей Сургута является чашечка кофе (30% опрошенных). С просмотра почты начинает работу каждый девятый. Чашку чая заваривает каждый одиннадцатый. 6% первым делом заглядывают в планировщик задач. Каждый двадцатый сначала читает новости. Еще 5% просматривают сообщения в рабочих чатах», ‒ указали в сообщении.

Планерка в начале рабочего дня ‒ обычное дело для 4% опрошенных. Еще 4% считают начало рабочего дня с момента переобувания уличной обуви. Такой же процент офисных сотрудников начинает свой день с осмотра рабочего места и оборудования.

«3% респондентов начинают работу с молитвы или медитации. Также 3% ‒ с изучения отчетов коллег за предыдущий день. 2% опрошенных, придя на работу, первым делом проветривают кабинет. Еще для 2% привычным ритуалом является перекур», ‒ добавили в сообщении.

Мужчины Сургута привыкли начинать свой рабочий день с чтения новостей, планерки и перекура. Женщины первым делом проверяют рабочие чаты и меняют уличную обувь на офисную.


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Сегодня в 10:41, просмотров: 100, комментариев: 0
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