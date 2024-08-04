СГЭС предупредил о временном отключении электричества 5 августа

В понедельник, 5 августа, в поселке Таежный и ПДК Крылья Сургута временно отключат свет 5 августа. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на электросетевом комплексе, сообщает СГЭС.

«В п. Таежный, ПДК Крылья Сургута электроэнергия будет отсутствовать 5 августа 2024 в рабочее время с 09:00 до 16:00 в течение трех часов. Энергетики приносят извинения за неудобства и обращают внимание, что данная мера направлена на повышение надежности электроснабжения населения», — говорится в сообщении.

Всю необходимую информацию жители могут узнать по телефонам: +7 (3462) 32-35-35 (доп.2), 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).