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​В поселке Таежный и ПДК Крылья Сургута временно отключат свет

СГЭС предупредил о временном отключении электричества 5 августа

​В поселке Таежный и ПДК Крылья Сургута временно отключат свет
Фото: ru.freepik.com

В понедельник, 5 августа, в поселке Таежный и ПДК Крылья Сургута временно отключат свет 5 августа. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на электросетевом комплексе, сообщает СГЭС.

«В п. Таежный, ПДК Крылья Сургута электроэнергия будет отсутствовать 5 августа 2024 в рабочее время с 09:00 до 16:00 в течение трех часов. Энергетики приносят извинения за неудобства и обращают внимание, что данная мера направлена на повышение надежности электроснабжения населения», — говорится в сообщении.

Всю необходимую информацию жители могут узнать по телефонам: +7 (3462) 32-35-35 (доп.2), 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный).


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Сегодня в 17:08, просмотров: 42, комментариев: 0
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