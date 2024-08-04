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​Спортивная площадка в 20А микрорайоне Сургута готова на 30%

Власти Сургута рассказали о ходе благоустройства 20А микрорайона

​Спортивная площадка в 20А микрорайоне Сургута готова на 30%
Фото: администрация Сургута

На сегодняшний день готовность спортивной площадки в 20А микрорайоне Сургута составляет 30%. Сейчас идет подготовка основания для укладки резинового покрытия. Затем специалисты установят ограждение с сеткой, стойки для игр в баскетбол и волейбол, беседку для отдыха. Окончание работ запланировано на конец августа.

«Спортивная площадка – один из этапов реализации парка в 20А микрорайоне. Здесь уже выполнены территория для выгула животных и спортивное пространство. Сейчас идут работы по созданию дорожно-тропиночной сети, освещения и сцены. Завершить благоустройство всей парковой зоны планируется в 2025 году детской площадкой», — рассказали в пресс-службе администрации Сургута.

Всего в 2024 году реализуют четыре проекта. Среди них, помимо двух этапов в парке в 20А микрорайоне, первый этап благоустройство сквера в микрорайоне №8 по улице Республики, 75, а также сквер на пересечении Бульвара Свободы и проспекта Ленина.

Ранее партийный десант оценил ход благоустройства парка в 20А микрорайоне в Сургуте.


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04 августа в 12:20, просмотров: 713, комментариев: 0
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