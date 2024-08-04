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​Мэрия: озеро возле СНТ «Клюквенное» в Сургуте не пригодно для купания

Сургутяне могут помочь мэрии найти водоем, пригодный для купания

​Мэрия: озеро возле СНТ «Клюквенное» в Сургуте не пригодно для купания
Фото: администрация Сургута

Администрация Сургута продолжит поиски водоема, пригодного для купания. Надежды на озеро вблизи СНТ «Клюквенное» не оправдались — все-таки в него нельзя окунаться. Ранее его проверило управление по делам ГО и ЧС.

«Установлено, что вода не соответствует санитарно-гигиеническим нормам: превышены допустимые показатели общего железа и биохимического потребления кислорода. Поиск подходящего для купания водоёма продолжается», — рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС готовы рассмотреть предложения жителей города по водоему, который может подойти для купания. Предложения можно направлять на электронную почту: rachev_aa@admsurgut.ru.


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Сегодня в 10:13, просмотров: 75, комментариев: 0
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