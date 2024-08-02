Социальные предприниматели в Сургуте могут получить субсидии от города

В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина прошла встреча с социальными предпринимателями, где представители администрации города прояснили ключевые вопросы о получении муниципальных субсидий. Сегодня в Сургуте насчитывается 108 социальных предприятий, что составляет более трети от общего количества социальных предпринимателей округа. Ежегодно их количество увеличивается. Для них предусмотрено 11 направлений компенсации затрат: коммунальные и консалтинговые услуги, аренда помещений, приобретение оборудования и программных продуктов, создание франшизы, реклама и другие. В этом году городская власть приняла решение об увеличении максимального размера субсидии.

«Администрация города предоставляет субсидии исключительно за счет средств местного бюджета. В прошлом году размер субсидии составлял 800 тысяч, в этом году увеличен до 900 в совокупности по всем направлениям, – подчеркнула начальник отдела аналитики и поддержки предпринимательства Елена Бедарева. – Также принято решение о расширении направлений поддержки. Выделено отдельное направление для спортивных центров, в рамках которого предприниматели смогут компенсировать затраты на приобретение спортинвентаря и на ремонт спортивных залов. Расширено направление поддержки по компенсации курсов повышения квалификации. Оно дополнено профессиональной переподготовкой».

Получить статус социального предприятия можно по нескольким категориям. Наиболее распространенной является осуществление деятельности, направленной на достижение общественно полезных целей. Предприниматели, оказывающие услуги в области образования, здравоохранения и спорта, трудоустраивающие социально незащищенные группы граждан или оказывающие им услуги, уже могут получить этот статус.

«Мы имеем статус социального предприятия. Оформляли субсидии не один раз. Поначалу было непонятно, но тут главное разобраться. В администрации все рассказывают. Если возникают сложности, то на все вопросы отвечают. Все достаточно информативно, – поделился руководитель детского фитнес-клуба «Marvik» Александр Володин. – Мы подавали на компенсацию аренды, сейчас планируем подать на компенсацию коммунальных услуг. Основная проблема спортивных секций – это летний период. Дети уезжают, надо как-то пережить этот период, и один из вариантов – это компенсация. Очень стимулирует и помогает конкурировать, расти и развиваться дальше».

В 2023 году по результатам рассмотрения заявок на предоставление субсидий социальным предпринимателям выплачено 147 субсидий на сумму 19 миллионов рублей. С 2021 года финансированием обеспечиваются все заявки, соответствующие критериям отбора.

Также в настоящее время осуществляется разработка проекта «Витрина социальных предприятий». На Инвестиционном портале города будет создан специализированный раздел, где будет размещаться информация о деятельности социальных предпринимателей. Эта работа организована как в целях популяризации социального предпринимательства, так и для информирования жителей города о возможности получения качественных социальных услуг.

Развитие социального предпринимательства в Сургуте набирает обороты. В прошлом году было реализовано множество инициатив, направленных на поддержку и развитие этого важного направления. Социальные предприниматели оказывают существенное влияние на улучшение качества жизни граждан, предоставляя услуги и поддержку тем, кто в них особенно нуждается.

При поддержке Администрации Сургута