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​В Сургуте на 30% готова спортплощадка в микрорайоне 20А

Сургутяне оценят спортплощадку в микрорайоне 20А уже в конце августа

​В Сургуте на 30% готова спортплощадка в микрорайоне 20А
Фото: Администрация Сургута

В Сургуте проходят работы по благоустройству спортивной площадки в микрорайоне 20А. Объект реализовывается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Срок завершения работ назначили на конец августа текущего года, сообщает администрация города.

«Приступили около двух недель назад. Сейчас завершаем подготовку ограждения, бетонируем опоры, монтируем оборудование. В ближайшее время будет подготовлено основание для монтажа безопасного напольного покрытия, далее перейдём к укладке тротуарной плитки и установке мафов. Процент готовности ‒ 30 %. К концу лета жители микрорайона получат новую, качественную площадку», – рассказал представитель подрядной организации Кирилл Максименко.

На площадке установят стойки для игр в баскетбол и волейбол, беседку для отдыха, а также проложат ведущую к объекту дорожно-тропиночную сеть.

Отметим, что на объекте изначально планировали вырубить деревья, но по просьбам жителей власти изменили проект. Место расположения площадки перенесли и отменили вырубку растительности. Также, после строительства рядом со спортплощадкой высадят около 700 деревьев и кустарников.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 101, комментариев: 0
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