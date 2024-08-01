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​Куда сходить в Сургуте на выходных 3-4 августа? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 3-4 августа? // АФИША
Фото: Историко-культурный центр «Старый Сургут» / vk.com

3 августа

Экспозиция «Летописцы земли сургутской»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 10:00 до 18:00.

Горожане могут открыть для себя новые интересные, ранее неизвестные, страницы из истории Сургутского края, а также ознакомиться с наследием сургутян, внесших заметный вклад в сохранение местной истории: Захарова И.П., Мунарева П.А., Пирожникова Г.А., Показаньева Ф.Я., Цареградской Л.В. В экспозиции представлены документы, фотографии, печатные издания, личные вещи краеведов Сургута.

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: взрослый – 50 рублей, людям от 18 до 22 лет – 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Экскурсия «Под парусом в Сибирь»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 14:00.

Участников мероприятия ждет экскурсионная программа по территории историко-культурного центра «Старый Сургут» с посещением экспозиции «Велено город ставити…» и речной прогулкой по акватории реки Сайма на стругах – деревянных гребных суднах. Каждый пассажир в возрасте от 12 до 16 лет должен быть с совершеннолетним пассажиром.

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: от 100 рублей. 12+

Лесной пикник

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на лесной пикник. Всех участников ждет лес, комары, палатки, костер и душевные песни под гитару в исполнении Джекилл и Хайд, ОГП Акустика, Фальш, NORTHMELON, MURZIN, ARIVEN, Тиши и остальных желающих.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 200 рублей, в день мероприятия ‒ 350 рублей. 16+

4 августа

Мастер-класс «Кастом шопперов»

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

На мастер-классе в формате арт-терапии участники познакомятся с несколькими техниками работы с акрилом по ткани и распишут шопперы. Можно дополнительно принести старые вещи, которые тоже хочется обновить. Проводит – художница ДПИ и дизайнер Софья Макарова.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 600 рублей. 12+

Выставка «КАРТОНиЯ»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: по расписанию работы учреждения.

У горожан есть возможность увидеть и потрогать объемные и плоскостные художественные работы, созданные из картона в различных техниках по мотивам литературных произведений Александра Сергеевича Пушкина сургутскими художниками и творческими коллективами.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: от 50 до 150 рублей, посещение интерактивной программы − 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Пешеходная экскурсия «Сургутский кремль»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 14:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на пешеходную экскурсию по исторической части города. Экскурсоводы познакомят участников с историей города, и расскажут, как назывались улицу старого Сургута. Также сургутяне узнают, как жили люди в прошлые столетия.

Телефон для записи: 24-44-72. Вход свободный. 6+


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Сегодня в 17:03, просмотров: 123, комментариев: 0
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