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​На Центральной площади Сургута заменят старый коллектор на устойчивый к коррозии трубопровод

Власти Сургута контролируют ремонтные работы на Центральной площади

​На Центральной площади Сургута заменят старый коллектор на устойчивый к коррозии трубопровод
Фото: Максим Слепов

На Центральной площади Сургута продолжаются ремонтные работы. Стало известно, что Горводоканал заменит коллектор протяженностью 45 метров на полиэтиленовый трубопровод, устойчивый к химической и газовой коррозии.

«Напомню, именно коррозия стала причиной износа трубы. Старый коллектор давно требовал обновления. Трубу для замены специально изготавливали в Омске», − поделился глава Сургута Максим Слепов.

В настоящий момент земляные работы по устройству траншеи для нового коллектора выполнены, а трубопровод − сварен. Специалисты приступают к монтажу, который будет завершен уже через неделю.

После испытаний коллектор запустят в эксплуатацию. Далее − следующий этап ремонтных работ.

Напоминаем, 10 июля на Центральной площади Сургута провалился грунт


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Сегодня в 11:38, просмотров: 51, комментариев: 0
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