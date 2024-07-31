В Нефтеюганском районе в автоаварии пострадали два человека

Вчера, 30 июля, на 21 километре к Сургуту произошла автоавария с участием четырех машин. По предварительным данным, 22-летний водитель «Hyundai» при обгоне столкнулся с автомобилем «Volvo». Из-за столкновения виновник ДТП потерял управление, выехал на «встречку» и врезался в «Isuzu» и «Ваз», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«30 июля 2024 года около 09:50 на 21 км подъезда к городу Сургут в Нефтеюганском районе, 22-летний водитель автомобиля «Hyundai», по предварительным данным, при совершении маневра «обгон» не выбрал безопасную скорость движения, допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем «Volvo», в результате чего потерял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с транспортными средствами «Isuzu» и «Ваз», ‒ говорится в сообщении.

В автоаварии пострадали двое ‒ водитель «Hyundai» и его 26-летний пассажир.

Всего за сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых три человека получили травмы.