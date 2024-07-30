16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  86,5554   EUR  94,1381  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Власти Сургута дали месяц предпринимателям для согласования торговых точек

У сургутских предпринимателей остался месяц, чтобы согласовать размещение своих торговых точек

Власти Сургута дали месяц предпринимателям для согласования торговых точек
Фото: администрация Сургута

У сургутских предпринимателей есть месяц для согласования размещения торговых павильонов на частных и придомовых территориях. До 1 сентября 2024 года им необходимо утвердить эскизный проект планируемого объекта в департаменте архитектуры и градостроительства городской администрации.

«В прошлом году в правила благоустройства города внесены изменения, предусматривающие новый порядок и внешний вид нестационарных торговых объектов. Теперь среди основных правил, предъявляемым к торговым объектам – расположение объекта не ближе 15 метров к окнам многоквартирного жилого дома, либо к витринам коммерческой организации, не менее трех метров от проезжей части или внутриквартального проезда, не вплотную к пешеходному тротуару, если его ширина менее трех метров», − сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Проекты также должны вписываться в архитектурную концепцию города. Есть дополнительные требования к материалам, дизайну и цветам для создания единообразия.

Власти Сургута уже нашли несоответствующий требованиям объект на Бульваре Писателей, 21. Он располагается перед окнами жилого дома, стоит вплотную к тротуару и частично на газоне. Предприниматель получит предписание на его демонтаж.

С 1 сентября сотрудники контрольного управления администрации будут проверять соблюдение новых правил благоустройства с центральных улиц города, а также по конкретным обращениям сургутян. Незаконные торговые точки будут сносить.

Как в Сургуте избавляются от несанкционированных торговых палаток − в фоторепортаже siapress.ru.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:44, просмотров: 47, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Власти Сургута обратили внимание на многолетний котлован в 34 микрорайоне 670
  2. ​Два человека утонули в водоемах ХМАО за один день 545
  3. ​Жуткий инцидент: в ХМАО рабочий упал с четвертого этажа, когда красил фасад дома 543
  4. ​В суде предупредили о новом виде мошенничества в ХМАО 539
  5. ​За полтора года женщины ХМАО оставили в роддомах более десяти малышей 504
  6. ​В России 60% заявлений в вузы подали онлайн 468
  7. В югорском лесу со вчерашнего дня ищут грибника 459
  8. Ирина Замятина: «В 2024 году одиннадцатиклассники Сургута получили около 300 высокобалльных результатов» 448
  9. ​Россиян предупредили о надвигающейся магнитной буре 444
  10. ​Виновниками лесных пожаров в Югре чаще становятся грозы, а не люди 437
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 4693
  2. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 2339
  3. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 1777
  4. Поймали хулигана: стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу на улице Островского в Сургуте 1746
  5. ​Кривая логика 1699
  6. ​К будущему мосту через Обь в Сургуте начали асфальтировать дорогу 1627
  7. ​Снизить градус 1539
  8. ​Ларек перекрыл проезд, а власти Сургута − торговлю // ФОТОРЕПОРТАЖ 1529
  9. ​Можно ли в России проживать на даче в зимний период? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1382
  10. Госдума разрешила проводить сплошные вырубки леса на Байкале 1264
  1. Гулянье на Черной 6073
  2. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 5121
  3. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 4867
  4. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 4693
  5. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 4014
  6. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3941
  7. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3495
  8. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3417
  9. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3382
  10. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 3059

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика