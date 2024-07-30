Тысяча экстремалов Сургута поучаствовали в забеге «Стальной характер»

Накануне, 27 июля, в Сургуте состоялся экстремальный забег «Стальной характер». Он проводился в рамках юбилейного сезона проекта и собрал в городе бегунов из 12 регионов и 47 населенных пунктов России, сообщает пресс-служба проекта.

«Мне сообщили, что 12 регионов сегодня в Сургуте будут бежать на «Стальном характере»! Я надеюсь, что наши местные сургутяне никому не дадут фору и пробегут все дистанции с успехом, выдержат и сделают максимум, чтобы дойти до конца», ‒ поприветствовал участников заместитель директора, начальник управления департамента культуры и молодежной политики администрации города Евгений Лаптев.

Тысяча бегунов от 16 до 62 лет пробежали четыре трассы на дистанции три, пять и семь километров, а также юбилейную трассу, длиною десять километров. Участники проползали под колючей проволокой, поднимались по вертикальной стене, преодолевали грязевые траншеи и ледяные ванны.

В честь десятилетия проекта участники получили юбилейные медали с запоминающимся дизайном и праздничный мерч.