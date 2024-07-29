Сургутский район готовится к отопительному зимнему сезону

В Сургутском районе усиленно готовятся к отопительному сезону. Капитальные и текущие работы на объектах коммунального комплекса выполнены на 40%. Жилфонд подготовлен на 56%, а отопительные системы социальной сферы − уже на 62%. К началу осенне-зимнего периода все необходимые для запуска тепла работы должны быть завершены, поделился глава района Андрей Трубецкой.

«Все запланированные работы идут в соответствии с графиком. К отопительному зимнему сезону коммунальщики готовят 27 котельных, 18 ВОСов, восемь КОСов, 68 ЦТП, 860 км сетей, порядка 1,5 тысячи километров линий электропередачи, 410 трансформаторных подстанций, 1,1 тысячи многоквартирных домов и 119 объектов социальной сферы», − говорится в сообщении.

На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы по капремонту дымовой трубы котельной №3 в Лянторе, к концу подходят капремонт котла в Федоровском и сетей теплоснабжения в Нижнесортымском.

Кроме того, подрядные организации поставляют оборудование для ремонта котлов и экономайзеров в котельной Белого Яра.