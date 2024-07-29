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​Андрей Стеценко стал советником главы Сургута

На пост советника главы Сургута назначили Андрея Стеценко

​Андрей Стеценко стал советником главы Сургута
Фото: администрация Сургута

Сегодня, 29 июля, Андрей Стеценко вступил в должность советника главы Сургута. На новом посту он будет курировать общие вопросы, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Андрей Стеценко – уроженец города Сургута. Трудовую деятельность начал печатником в 2001 году в Сургутской типографии, позднее работал начальником газетного цеха. В 2014 году окончил Курганский государственный университет, получив квалификацию «инженер», в 2018-м – Шадринский государственный педагогический университет, по направлению «Менеджмент организации. Государственное и муниципальное управление». Прошел профессиональную переподготовку в сфере менеджмента в РАНХиГС при Президенте РФ. Имеет опыт работы на руководящих должностях в издательском деле, исполнительным директором строительной компании», − говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Думы Сургута перешла на работу в администрацию.


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Сегодня в 09:57, просмотров: 135, комментариев: 0
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