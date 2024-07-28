Мужчина утонул в садовом товариществе «Буровик» в Сургуте

В Сургуте утонул мужчина, купаясь поздно ночью. Трагедия произошла в районе садово-огороднического товарищества «Буровик». Тело погибшего обнаружили водолазы рано утром.

«Трагедия случилась в месте, не предназначенном для купания. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа», – сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Спасатели напоминают, что купание в несанкционированных водоемах может привести к трагическим последствиям. Не стоит плавать в местах, которые для этого не предназначены.