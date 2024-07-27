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​Более 7 000 школьников Сургута сдали ГИА

В Сургуте 13 одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ на 100 баллов

​Более 7 000 школьников Сургута сдали ГИА
Фото: Администрация Сургута

В Сургуте более семи тысяч школьников прошли государственную итоговую аттестацию. Из них 2 386 учеников 11-х классов и 4 958 учащихся 9-х классов. Информацию об этом указали на сайте администрации города.

«По результатам ЕГЭ 13 выпускников 11-х классов получили максимальные 100 баллов по восьми учебным предметам. Также два участника экзамена: обучающаяся Колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского и выпускник прошлых лет получили 100 баллов по литературе. Кроме того, одиннадцатиклассниками получено 269 высокобалльных результатов (от 90 баллов и более)», – говорится в сообщении.

Кроме того, в сравнении с 2023 годом у девятиклассников увеличился процент выпускников, получивших оценку «4» и «5» по шести учебным предметам – математике, английскому языку, информатике, физике, биологии и истории. В этом году 118 участников ОГЭ получили отметку «5» на всех четырех экзаменах.

«4 и 5 июля 2024 года 494 выпускника текущего года воспользовались предоставленной впервые возможностью пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Улучшили свои результаты 320 учащихся, ухудшили – 126. У 48 выпускников после пересдачи результаты не изменились. Абдульманов А., выпускник СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов получил 100 баллов по географии (до пересдачи было 86 баллов)», – добавили в сообщении.

Также, в текущем году участники ГИА подали 130 апелляций о несогласии с выставленными баллами по учебным предметам. Больше всего школьники были не согласны с результатами по обществознанию.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 125, комментариев: 0
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