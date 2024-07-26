Аэропорт Сургута обслужил более миллиона пассажиров за полгода

В первой половине 2024 года аэропорт Сургута обслужил 1 045 729 пассажиров, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этого числа 969 268 пассажиров воспользовались внутренними рейсами, что на 2,2% больше, чем в прошлом году. А 76 461 пассажир путешествовал по международным направлениям - прирост 17%, сообщили в пресс-службе аэропорта. .

«При этом в июне наблюдается значительное увеличение пассажиропотока на международных направлениях +40%. Основной рост обеспечили авиакомпания Aero Nomad airlines, выполняющая рейсы в Бишкек и Ош, а также Somon air, выполняющая полеты в Худжанд», − уточнили в пресс-службе.

Самыми популярными направлениями по итогам первого полугодия стали Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Махачкала, Новосибирск, а также международные маршруты в Худжанд (Таджикистан), Анталью (Турция) и Ташкент (Узбекистан).