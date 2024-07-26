Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

27 июля
Мастер-класс «Стильный образ»
Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 15:00.
Горожане могут создать сумку-шопер в традициях народов ханты и манси. В ходе изготовления стильного аксессуара мастер продемонстрирует технику шитья и украшения изделия колоритной орнаментацией народов Севера.
Телефон для справок: +7 (3462) 24-78-39. Цена билета: 400 рублей. 12+
Свободный микрофон
Место проведения: Рок-клуб «102dB», улица 50 лет ВЛКСМ, 1/1. Время: 20:00.
Сургутянам предлагают бесплатно исполнить до пяти песен, стихов или сценических выступлений для остальных горожан. Билеты можно приобрести только в день концерта в клубе.
Телефон для справок: 78-83-20. Цена билета: 300 рублей. 18+
Концерт эмо коллектива «Meow!»
Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.
Жителей и гостей Сургута приглашают на большой летний концерт сургутского мидвест эмо коллектива «meow!».
Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+
28 июля
День открытых дверей в Мемориальном комплексе геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»
Место проведения: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», улица Терешковой, 49. Время: с 10:00 до 17:30.
В день рождения Фармана Салманова Сургутский краеведческий музей открывает двери Мемориального комплекса геологов-первопроходцев и приглашает жителей и гостей города посетить «Дом Ф.К. Салманова». Участникам мероприятия проведут экскурсию по внутренней и внешней экспозициям, расскажут о легендарном геологе и эпохе нефтяных открытий.
Телефон для справок: +7 (3462) 23-85-66. Вход свободный. 6+
Игровая программа «Посвящение в Сибиряки»
Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2, центральная площадь. Время: 14:00.
Юных жителей Сургута приглашают на этнографическую площадку с играми коренных народов севера. Их ждет много игр и море веселья.
Телефон для справок: 8 (3462) 24-78-39. Вход свободный. 6+
Выставка «Муха-Цокотуха»
Место проведения: Сургутский краеведческий музей, «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: с 10:00 до 17:30.
Для сургутян подготовили энтомологическую выставку «Муха-Цокотуха», оформленную по мотивам известной сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». Гости увидят уникальную коллекцию насекомых в необычном формате.
Телефон для справок: 8 (3462) 23-85-66. Вход свободный. 0+