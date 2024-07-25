Андрей Трубецкой призвал ставить хорошие детские площадки в районе

Мэр Сургутского района Андрей Трубецкой предложил главам городских и сельских поселений установить больше комфортных детских площадок. Дело в том, что не во всех дворах муниципалитета есть детские площадки с современными качелями и горками, говорится на сайте районной администрации.

«На прямом эфире речь зашла о том, что не во всех дворах муниципалитета есть детские площадки с современными качелями и горками, которые необходимы маленьким жителям Сургутского района. Жители Нижнесортымского просили обновить в нескольких дворах площадки и мафы для комфортного проведения досуга», – указали в сообщении.

По мнению главы района, в каждом дворе должны быть хорошие функциональные площадки для юных горожан.

«К вам обращаюсь, уважаемые коллеги, главы поселений, я считаю, что в каждом дворе должна быть хорошая детская площадка. Понятно, что это дело дорогое. И время от времени они либо ветшают, либо ломают. Обращайтесь, постараемся помочь при формировании бюджета на 2025 год. Подумайте, что можно поменять, что нужно поменять. Где-то, может быть, новые установить, но в принципе, в каждом дворе площадка должна быть, моя такая вот позиция», – сказал Андрей Трубецкой.

Уже в этом году в поселке Нижнесортымский на обновление площадок выделили 8,5 миллиона рублей.

«Подрядчиком завезен песок на детские площадки в поселок Нижнесортымский, в том числе и на улице Северная, 27 и Нефтяников, 2. Горка на детской площадке по улице Северная, 27 демонтирована и установлены новы качели «Гнездо». Будет заменено игровое оборудование на детской площадке улице Нефтяников, 2, а также частично обновлено на улице Северная, 27 и других площадках поселка», – пообещал глава Нижнесортымского Петр Рымарев.

По словам Рымарева, подрядчик завершит работу по монтажу малых архитектурны форм в поселке до 31 августа текущего года.