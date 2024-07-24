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Сургутский «Морской фестиваль» впервые сменил локацию — и получилось хорошо

В Сургуте прошел традиционный «Морской фестиваль»

Сургутский «Морской фестиваль» впервые сменил локацию — и получилось хорошо
Фото администрации Сургута

В Сургуте прошел ежегодный «Морской фестиваль». С момента своего основания в 2016 году, летний курортный праздник традиционно проводился на площадке культурного центра «Порт». В этом году организаторы решили изменить локацию и перенесли фестиваль в Городской парк культуры и отдыха, что, без сомнения, вызвало радость у гостей мероприятия.

Организатор «Морского фестиваля», менеджер по культурно-массовому досугу МАУ «МКДЦ» Юрий Семенков пояснил, что новое место было выбрано не случайно. «Решили сменить локацию, потому что здесь больше возможностей, больше простора, можно вместить больше локаций и расширить программу. Опыт интересный и положительный. Откликнулось достаточно большое количество очень разнообразных участников», – отметил он.

Сургутяне и гости города смогли окунуться в невероятно добрую и творческую атмосферу праздника. Они с удовольствием знакомились с тематическими площадками и авторской сувенирной продукцией, а также активно участвовали в «морских» мастер-классах, которые предлагали художники, мастера и творческие студии города. В числе участников были такие известные мастера, как Марина Нарейко, Дарья Mint, экобренд «YAM'», художественная студия «Ажур Стиль», международная школа «Графика», клуб «Белая ладья», центр «Lingua», бассейн раннего плавания «Осьминожка», студия «Счастливый художник», Центральная городская библиотека им А.С. Пушкина, мастерская Ольги Балабановой и семейный бренд деревянных изделий «ВАВА».

Особое внимание участников привлекла локация, где можно было изготовить сувениры в виде щуки с помощью мозаики из стекла. Эту площадку представила Надежда Калинина – единственная в Югре женщина-стеклодув. Она создает настоящие шедевры из вторсырья, открыв мини-завод по переработке отслуживших бутылок. Надежда отметила важность поддержки от администрации Сургута: «Это замечательное взаимодействие. Участвуем во всех мероприятиях, которые организует администрация, и, в том числе, являемся получателями субсидий. Большое спасибо за это».

Еще одной интересной локацией стала экостудия «Бумажник», которая предложила мастер-классы по созданию сувениров из макулатуры. Основательница студии Зиля Самитова рассказала: «Хотелось бы, чтобы у ребят складывалась мысль о том, что можно что-то сохранять. Все изделия изготовлены из офисной бумаги или школьных тетрадей. Ребята их разукрашивают, в дальнейшем смогут приклеить магнитик и эту сувенирную продукцию оставить на долгие годы».

Некоторые участники впервые посетили фестиваль, а для семьи Вторыгиных это уже традиция: «Мы приходим каждый год. Нам очень нравится: много интерактива, танцы, мастер-классы. Организация на высшем уровне. Новая локация очень понравилась. Намного обширней, интересней и масштабнее».

Фестиваль предлагал не только образовательные и творческие активности, но и возможность просто расслабиться и насладиться концертной программой. Посетители могли попробовать свои силы в латинских танцах и сделать памятные снимки на фоне различных тематических зон. Завершился праздник концертом живой музыки, в котором выступила сургутская кавер-группа «So Good».

Проведение «Морского фестиваля» в Городском парке культуры и отдыха показало, что новая локация была выбрана удачно. Просторная территория позволила вместить больше локаций и расширить программу, что привлекло множество горожан и гостей города. Этот опыт подтвердил, что Сургут открыт для новых форматов и готов радовать своих жителей разнообразными и интересными мероприятиями.

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 19:20, просмотров: 142, комментариев: 0
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