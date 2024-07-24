Власти Сургута ищут подрядчика на сборку 25 остановочных комплексов

На улицах Сургута установят теплые остановки с системой «антибомж». В настоящий момент городская мэрия запустила электронный аукцион по поиску подрядчика для сборки 25 остановочных комплексов. На эти цели из городской бюджет выделили около 44 миллиона рублей, сообщает Вестник Сургутского района.

«Лавки должны крепиться болтовым соединением к каркасу павильона. В нижней части вертикальные стойки должны иметь пластины для крепления лавки к площадке. Лавки обеспечить системой «антибомж» с ребрами жесткости не менее чем в трех местах», ‒ говорится в сообщении.

Стоимость одного такого павильона составляет 1,7 миллиона рублей. Компанию, которая изготовит такие остановки, определят 2 августа.