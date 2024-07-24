МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» наказали за колею на дороге Сургута

Сургутский суд решил установить 70% вины ООО МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» в массовом ДТП на Нефтеюганском шоссе. Авария произошла еще в январе 2023 года. Один из пострадавших посчитал, что инцидент случился из-за того, что дорожное покрытие не соответствовало безопасности − не было посыпано реагентами, покрылось наледью, а также имело колею.

«В январе 2023 года на Нефтеюганском шоссе г. Сургута произошли дорожно-транспортные происшествия (далее ДТП) с участием нескольких автомобилей.

Истец, управляя автомобилем Ниссан X-Trail, допустил столкновение с ехавшим по встречной полосе автомобилем RAM 1500. Участники ДТП и свидетели фиксировали на фото и видеосъемку место происшествия. В это время автомобиль Тойота Королла выехал на встречную полосу и столкнулся с Ниссан X-Trail (участником первого ДТП). Сотрудники ГИБДД подъехали на место ДТП после второго столкновения», − говорится на сайте суда.

Изначально истец планировал взыскать более четырех миллионов рублей. Однако суд установил, что водитель выбрал скорость движения без учета погодных условий. В итоге ему выплатят почти три миллиона рублей.