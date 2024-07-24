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​В Сургуте бригады скорой медицинской помощи спасли в ДТП шестерых горожан

Врачи Сургута спасли шестерых пострадавших в автоаварии

​В Сургуте бригады скорой медицинской помощи спасли в ДТП шестерых горожан
Фото: Департамент здравоохранения Югры

Накануне в Сургуте произошло ДТП с шестью пострадавшими. Всего за шесть минут на место автоаварии прибыли две бригады скорой медицинской помощи. Они оперативно оказали необходимую экстренную помощь всем пострадавшим, сообщает Депздрав ХМАО.

«ДТП произошло на одной из улиц города, где столкнулись два легковых автомобиля, пострадали шесть человек, включая двух детей. Всего за шесть минут на место прибыли две бригады скорой медицинской помощи БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи», которые оперативно провели медицинскую разведку и сортировку пострадавших, оказав всю необходимую экстренную помощь», ‒ говорится в сообщении.

Бригады эвакуировали горожан в БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница». Благодаря быстрой и профессиональной помощи врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает.


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Сегодня в 10:49, просмотров: 134, комментариев: 0
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