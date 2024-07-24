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​Сургутского «Фредди Крюгера» с ножами определили в психоневрологическую больницу

В Сургуте девушку с ножами забрали полицейские и направили в психоневрологическую больницу

​Сургутского «Фредди Крюгера» с ножами определили в психоневрологическую больницу
Фото создано нейросетью

В Сургуте продолжается история с девушкой, которая угрожала ножами прохожим. Оказалось, что это вовсе не подросток, подозрительной особе − 27 лет. В ночь, когда она кидалась на людей и машины, ее забрал полицейский экипаж. Девушка смогла дойти от УБР до улицы Аэрофлотской, сообщает источник «СургутИнформ-ТВ».

В настоящий момент сургутского «Фредди Крюгера», как она сама представилась правоохранителям, направили в психоневрологическую больницу на лечение.

Ранее в телеграм-канале мы опубликовали видео инцидента.


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Сегодня в 10:11, просмотров: 162, комментариев: 0
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