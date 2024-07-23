Максим Слепов поделился результатами встречи с управляющими компаниями

Накануне в администрации Сургута прошла встреча главы города Максима Слепова с управляющими компаниями. Итогами беседы мэр поделился в своих социальных сетях.

Глава Сургута поблагодарил коллег из Думы города и УК за активное участие в пеших обходах по микрорайонам.

«Вносят предложения, берут на карандаш замечания. Считаю, депутаты ‒ своего рода «единое окно» для жителей города, наши главные помощники. Знают проблемы округов и верно расставляют приоритеты, принимая решения о финансировании», ‒ написал Слепов.

Так, на середину июля в городе уже зафиксировали более 130 отклонений от норм благоустройства. Часть поручений выполнили, остальное находится в работе у городской администрации. Замечания по придомовым территориям направили в адрес УК.

«Есть федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» и инициативное бюджетирование. Есть наказы депутатам, субсидии ТОСам», ‒ добавил Максим Слепов.

По словам главы Сургута, необходимо грамотно воспользоваться бюджетом.