Власти Сургута рассказали о статистике нарушений правил благоустройства за неделю

В минувший четверг, 18 июля, в Сургуте прошло 27 заседание административной комиссии, направленное на защиту прав граждан на безопасное и комфортное проживание. В результате за неделю были наказаны 52 человека. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«За нарушение тишины и покоя граждан − шесть дел; за выгул собак в отсутствие контроля со стороны их владельца − одно; за парковку транспортных средств вблизи хозяйственных площадок − 32; за торговлю вне установленном для этой цели месте − девять; за нарушение общепризнанных правил поведения – четыре», − говорится в сообщении.

Всего было вынесено штрафов на общую сумму 42 500 рублей.